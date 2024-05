Sempat Melonjak, Harga Cabai dan Bawang di Pekanbaru Kembali Normal

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, PEKANBARU -- Harga pangan untuk komoditas cabai dan bawang merah di Kota Pekanbaru, Riau mulai kembali normal setelah mengalami kenaikan beberapa waktu lalu.

Eka, salah satu pedagang di pasar tersebut, mengatakan bahwa harga cabai merah asal Medan saat ini Rp50.000 per kg dan cabai merah asal Bukittinggi Rp75.000 per kg. Harga ini sudah kembali normal seperti sebelum bulan puasa.

Sementara itu, harga bawang merah masih terbilang tinggi, yaitu Rp45.000 hingga Rp48.000 per kg. Sebelum bulan puasa, harga bawang merah standarnya Rp35.000 hingga Rp40.000 per kg. Harga bawang putih lebih murah, yaitu Rp36.000 per kg. Harga cabai rawit Rp45.000 per kg dan cabai hijau Rp35.000 per kg.

“Harga cabai dan bawang masih bisa naik turun dalam beberapa hari ke depan. Namun, kenaikan dan penurunannya tidak terlalu drastis,” tuturnya, Selasa (7/5/2024).

Kemudian dia menyebutkan, harga tomat sekarang sudah murah. Tomat besar Rp15.000 per kg dan tomat kecil Rp12.000 per kg. Beberapa waktu lalu, harga tomat masih mencapai Rp20.000 hingga Rp29.000 per kg.

Eka menuturkan ia biasanya memasok bahan dagangannya dari Solok, Batu Sangkar, Medan, dan Bukit Tinggi.

Marlina, pedagang lain di Pasar Cik Puan, juga menyampaikan hal yang sama. Harga cabai merah Bukit Rp60.000 hingga Rp75.000 per kg yang dijualnya, dan cabai merah Medan Rp50.000 per kg. Ia menyebutkan harga ini baru naik dalam beberapa waktu dekat ini.

“Harga Cabainya sudah turun dibanding sebelum lebaran kemaren, tapi harganya naik lagi sedikit dibanding sebelumnya,” ujarnya.

Pedagang yang biasanya memasok cabai dari Pasar Induk ini juga menyebutkan, harga cabai rawit sekarang juga mencapai Rp30.000 per kg sudah kembali ke harga standar.

Marlina menyebutkan hingga sejauh ini untuk pasokan bahan dagangan seperti cabai terbilang lancar tidak ada kendala.

“Untuk sejauh ini pasokan aman-aman saja, engga ada kendala. Paling ada keterlambatan waktu saja datangnya. Seperti terlambat 2 jam," pungkasnya.

(Niki Aulia Sandi)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel