Harga Emas Melonjak, Penjualan Emas Perhiasan di Pekanbaru Anjlok

Bisnis.com, PEKANBARU – Akibat tingginya harga emas di pasaran, penjualan emas perhiasan di Kota Pekanbaru mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Pemilik Toko Emas Intan Berlian, Andi mengatakan penjualan emas di tokonya mengalami penurunan pascalebaran. Hal ini dikarenakan harga emas yang tinggi sehingga tidak terjangkau oleh semua kalangan.

"Tahun kemarin, penjualan kami bisa mencapai Rp200 juta selama lebaran saja. Tapi tahun ini, untuk Rp100 juta saja susah," ungkapnya, Senin (22/4/2024).

Dia menyarankan lebih baik membeli emas untuk jangka panjang, karena harga emas saat ini tidak stabil untuk disimpan pada jangka pendek.

Meskipun harga emas tinggi, masih ada beberapa orang yang membeli emas untuk investasi. Untuk saat ini emas Antam misalnya memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan emas biasa. Harga emas Antam 1 gram disebut mencapai Rp1,3 juta dan dengan berat 0,5 gram dijual di harga Rp650.000.

Dia menyebutkan untuk harga jual emas saat ini mencapai Rp1,2 jutaan hingga Rp1,3 jutaan per gram. Sedangkan untuk acuan per satuan emas, harganya mencapai Rp3 jutaan per 1 emas, atau naik tinggi dibandingkan tahun lalu di angka Rp2,4 jutaan di ukuran 1 emas.

Senada dengan itu, Zahari, pemilik Toko Emas Dewita juga mengungkapkan bahwa penjualan emasnya menurun setelah lebaran.

"Penjualan agak menurun. Mungkin karena harga emas yang sekarang ini agak mahal," pungkasnya.

(Niki Aulia Sandi)

