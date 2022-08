Kilang Pertamina RU II Dumai Luncurkan Dua Produk Baru, Termasuk Bahan Bakar Kapal

Bisnis.com, PEKANBARU -- Dengan semangat Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, Perwira PT Kilang Pertamina Internasional (PT KPI) Refinery Unit (RU) II Dumai kembali mempersembahkan inovasi produk bagi masyarakat luas.

Pjs. GM RU II, Khabibullah Khanafie menjelaskan perwira PT KPI RU II Dumai berhasil meluncurkan dua produk inovasi baru, yaitu Smooth Fluid 02 (SF-02) Reborn dan Middle Distillate Fuel (MDF), yang ditandai dengan loading perdana produk MDF sebanyak 6.000 BbL ke kapal MT. Karmila.

Hadir langsung pada peluncuran dua produk baru tersebut, Pjs. GM RU II, Khabibullah Khanafie, didampingi oleh jajaran tim manajemen, section head, serta perwakilan Perwira PT KPI RU II Dumai.

Khabibullah Khanafie ‎mengucapkan terima kasih kepada seluruh Perwira yang terlibat, mulai dari perencanaan, proses produksi hingga akhirnya dua produk SF-02 Reborn dan MDF bisa diluncurkan.

“Perwira PT KPI RU II telah mampu menciptakan produk inovatif yang melanjutkan keberhasilan di bulan-bulan sebelumnya, seperti produk LSFO yang diproduksi di kilang Sungai Pakning,” ujarnya Selasa (16/8/2022).

Dia menjelaskan produk SF-02 merupakan produk petrochemical surfactant yang low impurities, less aromat content, more durable dan more ecofriendly yang sangat kompetitif serta adaptif di berbagai iklim eksplorasi di seluruh belahan dunia. Sedangkan MDF merupakan bahan bakar kapal yang ramah lingkungan dan memiliki daya saing tinggi serta memenuhi standar nasional dan internasional.

“Dengan kemampuan RU II memproduksi MDF ini, akan menambah kemudahan konsumen karena bisa lebih dekat mengisi bahan bakar kapal mereka,” lanjut Khanafie.

Di tempat yang sama, Manager RPO, Galindra Mardanny, dalam laporannya mengatakan bahwa produk SF-02 Reborn ini merupakan salah satu inisiatif untuk meningkatkan margin RU II dan mewujudkan revenue enhancement dalam meningkatkan laba PT KPI.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa Smooth Fluid series yang termasuk sebagai Pertamina’s potential leading petrochemical product ini digunakan dalam industri hulu sebagai non-aqueous base fluid untuk Oil Base Mud (OBM) dan saat ini sedang dipercepat pengembangan dan komersialisasinya.

Sebelumnya, produk SF-02 ini pernah dipasarkan dan terakhir digunakan oleh end user eksternal yaitu ENI Indonesia pada 2016 dan ConocoPhillips pada 2017.

Produksi SF-02 Reborn di PT KPI RU II berlangsung menggunakan fasilitas eksisting yang sebelumnya digunakan untuk penerimaan Refined, Bleached, Deodorized Palm Oil (RBDPO) di unit Diesel Hydrotreating (DHDT) menjadi fasilitas loading SF-02.

“SF-02 Rebort dilifting dengan menggunakan tank car dengan kapasitas 22-24 kL. Untuk bulan Agustus ini, recananya akan dilakukan lifting sebesar 1 MB atau 7 kali proses lifting,” jelas Galindra.

“SF-02 maupun MDF adalah bukti kapabilitas tanpa batas Perwira RU II dalam mewujudkan kemandirian energi nasional,” tutup Khanafie.

