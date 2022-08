Memasuki Agustus 2022, Harga Cabai Merah di Sumut Tiba-tiba Naik Lagi

Bisnis.com, MEDAN - Memasuki Agustus 2022, harga sejumlah bahan pangan di Sumatra Utara (Sumut) terpantau mengalami penurunan. Namun ada pula yang tiba-tiba meningkat.

Komoditas pangan yang mengalami penurunan harga pada Agustus 2022 di Sumut antara lain daging ayam, bawang merah dan cabai rawit.

Sementara itu, cabai merah yang awalnya sempat menunjukkan tren penurunan harga kini tiba-tiba kembali melonjak.

Baca Juga : Cabai Kembali Sumbang Inflasi, Berikut Harganya Hari Ini

Saat ini, harga cabai sekitar Rp90.000 - Rp95.000 per kilogram. Padahal harganya sempat berkisar Rp80.000 - Rp85.000 per kilogram pada akhir Juli 2022 lalu.

Selain cabai merah, harga bawang putih pada awal Agustus 2022 ini juga mengalami peningkatan tipis.

Pengamat ekonomi asal Universitas Islam Sumatera Utara Gunawan Benjamin memprediksi peningkatan harga cabai merah kalo ini bersifat sementara dan tidak akan bertahan lama.

"Namun untuk lompatan harga cabai merah pada saat ini saya pikir tidak akan bertahan lama. Karena harga di tingkat pedagang besar pada dasarnya cabai merah dijual di kisaran Rp75.000 per kilogram," kata Gunawan, Senin (1/8/2022).

Menurut Gunawan, peningkatan harga cabai merah di Sumut pada awal Agustus 2022 ini cenderung disebabkan oleh faktor tertentu. Libur akhir pekan lalu memicu fluktuasi pasar akibat pasokan terganggu.

Gunawan yakin harga cabai merah nantinya akan kembali turun di kisaran Rp50.000 - Rp70.000 per kilogram.

"Saya melihat pasokan akan kembali normal paling lama dua hari ke depan. Jadi ini bukan masalah besar," katanya.

Berdasar pantauan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), terdapat sejumlah komoditas pangan di Sumut yang mengalami penurunan harga pada awal Agustus 2022 ini.

Daging ayam mengalami penurunan harga dari yang awalnya Rp31.650 per kilogram pada akhir Juli 2022 lalu kini menjadi Rp31.450 per kilogram. Begitu juga dengan bawang merah yang sebelumnya Rp48.800 per kilogram menjadi Rp44.150 per kilogram. Kemudian cabai rawit yang awalnya Rp58.750 per kilogram menjadi Rp51.850 per kilogram.

Sedangkan untuk beras, daging sapi, telur ayam, minyak goreng dan gula pasir terpantau belum mengalami perubahan harga dari akhir Juli 2022 lalu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :