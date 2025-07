RS Awal Bros Rayakan HUT ke-27 dengan Semangat Women and Hope in Every Care

Bisnis.com, PEKANBARU – Rumah Sakit Awal Bros Group merayakan hari jadinya yang ke-27 dengan menggelar serangkaian kegiatan tematik bertajuk Women and Hope in Every Care.

Perayaan ini berlangsung sejak awal Juli hingga akhir Agustus 2025 di berbagai cabang RS Awal Bros di Indonesia, termasuk Pekanbaru, Batam, Dumai, Ujung Batu, dan Bagan Batu.

Menginjak usia 27 tahun, RS Awal Bros menegaskan komitmennya sebagai penyedia layanan kesehatan yang holistik, menggabungkan unsur medis, edukatif, dan sosial.

Ketua Panitia HUT ke-27 RS Awal Bros Lukmanul Hakim mengatakan bahwa tema perayaan bukan sekadar slogan, melainkan cerminan dari peran rumah sakit dalam menumbuhkan harapan, terutama bagi perempuan.

“Women and Hope in Every Care bukan sekadar slogan. Ini adalah komitmen kami bahwa pelayanan kesehatan tidak hanya tentang mengobati, tetapi juga menghadirkan harapan terutama bagi perempuan yang menjadi penopang keluarga dan komunitas,” ujarnya, Jumat (25/7/2025).

Selama perayaan, lebih dari 20 agenda digelar, mulai dari kampanye kesehatan, lomba digital, hingga pelatihan tanggap darurat. Salah satu kegiatan yang mendapat perhatian luas adalah kompetisi video Spirit of Women yang memberikan apresiasi kepada driver online perempuan sebagai simbol ketangguhan peran ganda mereka.

Di Bagan Batu, edukasi kesehatan awam bersama dokter spesialis di bidang jantung, paru, bedah saraf, dan ortopedi digelar secara interaktif. Sementara itu, turnamen futsal internal menjadi sarana memperkuat solidaritas tim dan gaya hidup aktif bagi karyawan.

Acara publik bertajuk Healthy Her, Healthy Us di Mall Ciputra Seraya Pekanbaru juga menarik antusiasme tinggi. Layanan USG gratis, beauty class, pijat bayi, talkshow bersama dokter, hingga lomba ibu-anak sukses melibatkan ratusan keluarga.

Di bidang olahraga, turnamen padel dan tenis digelar di berbagai daerah, termasuk Mini Soccer Tournament di Dumai dan Pekanbaru, serta Golf Tournament di Batam yang turut melibatkan mitra strategis, dengan hadiah utama mobil untuk peserta yang berhasil mencetak hole-in-one.

Dari sisi edukasi dan respons kegawatdaruratan, RS Awal Bros menyelenggarakan Lomba Code Blue untuk tenaga medis serta Lomba Bantuan Hidup Dasar (BHD) untuk siswa SMP di Batam, sebagai upaya membangun budaya kesiapsiagaan sejak dini.

Sebagai penutup Simposium Nasional menjadi momen pertukaran ilmu antarprofesional kesehatan, sekaligus menegaskan posisi RS Awal Bros sebagai institusi yang mengedepankan pembelajaran berkelanjutan dan kolaborasi lintas sektor.

Sejak berdiri pada 1998, RS Awal Bros kini mengelola 10 rumah sakit di Indonesia, yaitu RS Awal Bros Sudirman Pekanbaru, Panam, A. Yani, Hangtuah, Ujung Batu, Bagan Batu, Dumai, Batam, Batam Botania, dan Batu Aji. Seluruh unit mengusung budaya kerja PRIMA (Profesional, Rapi, Ibadah, Mendengarkan, Asertif) dan terus bertransformasi dengan inovasi berbasis teknologi serta pendekatan humanis.

Rangkaian HUT ke-27 ini juga menjadi bagian dari kontribusi RS Awal Bros terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam mendukung kesehatan yang baik, kesetaraan gender, dan kemitraan. Dengan pendekatan terintegrasi, RS Awal Bros ingin menjadi rumah harapan bagi masyarakat, tidak hanya untuk penyembuhan, tetapi juga pertumbuhan dan pemberdayaan.