Sepanjang 2022, Outstanding Loan Gadai Konvensional di Pekanbaru Naik 17,08 Persen

Bisnis.com, PEKANBARU -- PT Pegadaian Kantor Wilayah Pekanbaru mencatat sepanjang 2022 lalu, nilai penyaluran pinjaman gadai konvensional di daerah itu mengalami kenaikan 17,08 persen bila dibandingkan dengan 2021.

Pimpinan Wilayah Pegadaian Pekanbaru Maryono memaparkan data perusahaan mencatat nilai outstanding loan sampai akhir 2022 adalah Rp1,55 triliun.

"Dari data kami penyaluran pinjaman gadai konvensional di akhir 2022 sudah di angka Rp1,55 triliun, atau naik Rp226,23 miliar dari akhir 2021 yang nilainya Rp1,32 triliun," ujarnya Jumat (20/1/2023).

Kemudian untuk kinerja pinjaman gadai syariah atau Rahn, perseroan mencatat di akhir 2022 lalu mencapai Rp322,36 miliar atau naik 17,31 persen dibandingkan akhir 2021 yang nilainya Rp274,78 miliar.

Sehingga sepanjang periode Januari-Desember 2022, kinerja penyaluran pinjaman gadai syariah atau Rahn di Pegadaian Kanwil Pekanbaru tercatat senilai Rp47,57 miliar.

"Kami meyakini pada tahun ini kinerja pinjaman gadai konvensional dan syariah akan terus tumbuh, seiring dengan pergerakan aktivitas perekonomian masyarakat Riau yang juga terus berkembang," ujarnya.

Sebelumnya, secara nasional nasabah PT Pegadaian sampai 31 Desember 2022 tercatat naik 11,11 persen dimana pada 31 Desember 2021 jumlah yang dilayani sebanyak 19,67 juta orang sedangkan 31 Desember 2022 naik menjadi 21,86 juta orang.

Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan mengatakan pihaknya berkomitmen terus-menerus mewujudkan visi Pegadaian sebagai Agen Inklusi Keuangan Pilihan Utama Masyarakat.

"Oleh karena itu kami tidak pernah berhenti untuk melakukan inovasi bisnis dalam rangka meningkatkan kualitas produk dan layanan perusahaan. Kami yakin betul bahwa Pegadaian eksis karena masyarakat, sehingga kami selalu ingin memberikan yang terbaik melalui penyediaan produk yang solutif serta pelayanan prima kepada nasabah."

Lebih lanjut Damar mengatakan bahwa Pegadaian perusahaan juga selalu memberikan apresiasi kepada karyawan yang telah memberikan pelayanan prima (service excellence) kepada nasabah. Hari ini perusahaan memberangkatkan 57 orang karyawan pemenang Pegadaian Excellence Award yang mendapatkan hadiah berupa perjalanan wisata ke Bangkok dan Pattaya, Thailand.

Para pemenang yang mendapatkan apresiasi terdiri dari beberapa kategori di antaranya The Best Frontliner, The Best Supporting, The Best Culture, The Best Inspiring dan The Best Innovation. Mereka berasal dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia.

Hal ini membuktikan bahwa komitmen perusahaan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tidak hanya untuk petugas loket yang langsung berhadapan dengan nasabah saja.

Menurutnya semua karyawan di seluruh unit kerja baik yang berada di outlet pelayanan maupun unit kerja pendukung wajib memberikan kinerja terbaiknya kepada pelanggan. Ini merupakan komitmen seluruh Insan Pegadaian yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.

"Sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) perusahaan memberikan penghargaan bagi mereka yang berprestasi. Sebaliknya kami juga bersikap tegas terhadap oknum yang tidak amanah dalam menjalankan tugas,” jelas Damar.

