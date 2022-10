Nasabah Tabungan Emas Pegadaian Kanwil Pekanbaru Capai 437.705 di Akhir September

Bagikan A- A+

Bisnis.com, PEKANBARU -- Minat masyarakat Riau berinvestasi di produk emas terus menunjukkan peningkatan dibandingkan awal tahun ini. Karena itu Pegadaian juga terus menjalankan berbagai program untuk mendorong masyarakat berinvestasi di produk tabungan emas.

Pimpinan Kantor Wilayah II Pegadaian Pekanbaru Maryono mengatakan saat ini jumlah nasabah Tabungan Emas Pegadaian sudah mencapai 437.705 orang.

"Peminat produk Tabungan Emas Pegadaian terus menunjukkan peningkatan, dari awal 2022 yang sebanyak 421.626, kini sudah sebanyak 437.705 nasabah di akhir September 2022," ujarnya Senin (24/10/2022).

Kemudian dari segi jumlah rekening juga ikut mengalami peningkatan. Pada awal 2022 hanya sebanyak 442.980 rekening, kini di akhir Agustus 2022 sudah mencapai 460.370 rekening.

Pihaknya meyakini jumlah peminat produk Tabungan Emas Pegadaian akan terus meningkat, seiring perkembangan pemanfaatan teknologi digital untuk berinvestasi di kalangan generasi muda, termasuk investasi emas.

"Investasi emas melalui produk Tabungan Emas Pegadaian sudah berizin dan memenuhi aturan serta diawasi oleh OJK, karena itu nasabah tidak perlu khawatir dengan keamanan saldonya di Pegadaian," ujarnya.

Sebelumnya, untuk mendorong minat masyarakat menabung emas, Pegadaian terus menjalankan berbagai program pendukung seperti Bank Sampah, mengolah sampah menabung emas. Pegadaian akhirnya mengumumkan bank sampah yang terpilih sebagai pemenang lomba yang bertajuk “Meng-EMAS-Kan Sampah Untuk Indonesia Tahun 2022” yang diikuti bank sampah binaan perseroan.

Direktur Jaringan Operasi dan Penjualan PT Pegadaian Eka Pebriansyah mengatakan, kegiatan yang telah berlangsung sejak tanggal 1 September - 30 September 2022 ini disambut antusias oleh para peserta. Terbukti, hampir 50 Bank Sampah binaan Pegadaian di seluruh Indonesia yang mendaftar untuk berpartisipasi untuk mengikuti beberapa kategori lomba yang ada.

“Keberhasilan kegiatan ini, tentu tidak lepas dari partisipasi semua pihak yang telah aktif dalam mengambil inisiatif, menyusun, mengkoordinasikan serta mengimplementasikan program-program pro lingkungan bersama Pegadaian,” jelas Eka.

Selama periode lomba, pengurus Bank Sampah memberikan edukasi tentang bagaimana mengelola sampah yang baik, serta literasi finansial kepada lebih dari 50.000 masyarakat dan menghasilkan puluhan inovasi kreatif dari pengolahan sampah baik organik maupun anorganik.

Khusus untuk Lomba Inovasi Pengolahan Sampah Terbaik, PT Pegadaian menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk berkolaborasi dan menjadi juri dalam kategori tersebut.

Pemenang masing-masing kategori Lomba Meng-EMAS-kan Sampah untuk Indonesia adalah, pertama, Lomba Edukasi Terbaik adalah Bank Sampah Adil Sejahtera Gresik, Bank Sampah Alamanda Bekasi dan Bank Sampah Pancadaya Padang; Kedua, Lomba Inovasi Pengolahan Sampah Terbaik adalah Bank Sampah Induk Balikpapan, Bank Sampah Sembada Surabaya dan Bank Sampah Dewi Shinta Tegal; dan Ketiga, Lomba Bank Sampah Terbaik adalah Bank Sampah Alamanda Bekasi, Bank Sampah Pancadaya Padang dan Bank Sampah Universitas Budi Luhur Jakarta.

Sementara itu, Juara Umum dianugerahkan kepada Bank Sampah Alamanda sebagai peserta best of best tahun ini.

Pegadaian berharap capaian prestasi yang telah terukir dapat menginspirasi dan menjadi percontohan untuk perjuangan-perjuangan para pahlawan lingkungan untuk menjadi lebih baik kedepannya.

“Kami berharap, kegiatan ini dapat menjadi memotivasi masyarakat, untuk menyukseskan gerakan peduli lingkungan yang lebih proaktif, inovatif dan massif agar dampak positif dan manfaat bisa dirasakan oleh lebih banyak orang,” tambah Eka.

