Via Vallen Mengaku Dilecehkan, Simic Kok Matikan Kolom Komentar di Instagram?

Bisnis.com, JAKARTA - Pesepak bola Marko Simic, diduga telah melecehkan penyanyi dangdut Via Vallen lewat pesan Instagram. Pemain asal Kroasia itu diduga mengirimkan pesan yang isinya meminta Via Vallen memakai pakaian seksi di depannya.



Dalam unggahan di Instagram Stories-nya, Via Vallen sebenarnya sudah menyembunyikan identitas orang yang melecehkannya. Namun ada sebagian foto profil Instagram yang masih terlihat dan sama seperti foto yang dipakai Marko Simic di Instagram-nya.



Karena itu netizen dan fans Via Vallen langsung membanjiri kolom komentar Instagram Marko Simic. Mereka menuliskan kata-kata kurang menyenangkan untuk Marko Simic yang diduga telah melecehkan Via Vallen.



Tak tahan dengan komentar netizen, Marko Simic mematikan kolom komentar di unggahan terbarunya. Namun netizen justru semakin kesal karena pemain depan Persija Jakarta itu mematikan komentarnya.



Netizen tak berhenti begitu saja, mereka tetap membanjiri komentar di unggahan Marko Simic lainnya. Mereka juga semakin menjadi menyindir Marko Simic.



"Kok tiba-tiba comment Instagram-nya di nonaktifkan? Woy jangan macam-macam lu sama ultra Via Vallen," kata netizen. "Sudah di nonaktifkan kolom komentarnya," kata netizen lainnya di kolom komentar Instagram Marko Simic.





Sumber : Tempo Editor: Andhika Anggoro Wening

