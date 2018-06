Sinarmas Sekuritas: Rekomendasi Top Buy AKRA, JSMR dan SCMA

Bisnis.com, JAKARTA - IHSG diperkirakan bergerak mixed dengan kecenderungan menguat, demikian menurut riset Sinarmas Sekuritas.

Tim analis Sinarmas Sekuritas menyebutkan secara teknikal indeks hari Senin (04/06), IHSG diprediksi bergerak di kisaran 5.927-6.111.

Adapun saham yang direkomendasikan hari ini yakni Top Buy: AKRA, JSMR, SCMA BoW: SMRA

Sementara itu, bursa AS ditutup menguat pada perdagangan Jumat (01/06). Harga crude oil turun ke level USD 65.82 per barrel. Harga batubara naik ke level USD 111.05 per juta ton. Rupiah bergerak menguat terhadap Dollar AS ke level IDR 13.870. 10Yr Government Bonds Yield stabil di level 6.97%.

Dari dalam negeri, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) hingga 31 Mei 2018 telah mencapai Rp 20,6 triliun atau 34,3% dari total pagu yang ditetapkan dalam APBN 2018, sebesar Rp 60 triliun.

Sehubungan dengan emiten, Alam Sutera Realty (ASRI) mencatatkan penjualan IDR 1 triliun, atau meningkat 44.5% yoy. Laba bersih mencapai IDR 299.5 miliar, meningkat 70% yoy. Hal ini didukung oleh penjualan tanah ASRI kepada China Fortune Land Development (CFLD).

Wijaya Karya (WIKA) telah mengantongi nilai kontrak baru (NKB) luar negeri senilai Rp1,3 triliun sepanjang Januari hingga April 2018. Capaian tersebut setara dengan 34,12% dari target NKB luar negeri perseroan pada tahun ini sebesar Rp3,8 triliun.